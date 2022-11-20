Американский полковник заявил о потере ВСУ более ста тысяч убитыми

Американский политолог рассказал о реальных потерях ВСУ в ходе спецоперации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американские власти, в частности, президент США Байден и госсекретарь Блинкен заблуждаются, говоря о якобы «победе Украины». Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью каналу Grayzone. Макгрегор назвал потери вооруженных сил Украины «огромными».

«Они не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании», - сказал военный эксперт, добавив, что Запад не сможет «запугать и заставить подчиниться» Россию.

Тем временем в Киеве объяснили воинственность и несговорчивость Зеленского тем, что он шантажирует Вашингтон.

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Тем временем Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими военнопленными, а зампострпреда РФ при ООН Полянский призвал привлечь Украину к ответственности за ее военные преступления.