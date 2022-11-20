Британский эксперт рассказал о темпах сокращения населения Латвии после распада СССР

Британский обозреватель предрек Латвии демографические проблемы. Фото: REUTERS

Население Латвии после распада СССР уменьшилось почти на треть. Такие данные привел в статье для издания Guardian британский обозреватель Джон Хенли.

Хенли назвал основной причиной этого несколько волн эмиграции молодого населения Латвии. Это была трудовая миграция, люди уезжали в поисках большего заработка, уточнил он.

«За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около тридцати процентов населения», - пишет Джон Хенли.

Эксперт заявил, что к 2050 году Латвия войдет в список европейских стран, имеющих демографические проблемы. Такой вывод он сделал на основании статистических данных ООН, уточнил обозреватель.

Тем временем Латвия мечтает о беженцах, если не белых, то «пушистых» и толерантных. Подробности здесь на KP.RU.

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