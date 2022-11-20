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НовостиПолитика20 ноября 2022 1:30

Кадыров показал видео укрепления позиций российских войск в ЛНР

Глава Чечни рассказал об инспекции участка на линии соприкосновения
Мария ПАВЛОВА
Кадыров показал видео проверки подготовки инженерных сооружений на участке линии соприкосновения в ЛНР.

Кадыров показал видео проверки подготовки инженерных сооружений на участке линии соприкосновения в ЛНР.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как проходит укрепление российских позиций на линии соприкосновения в Луганской Народной Республики. Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале в субботу 19 ноября. На видео командир спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинов проводит инспекцию возведения инженерно-укрепительных сооружений.

«Он выявил недочёты, дал конкретные указания по возведению инженерных сооружений, объяснил, как и для чего это делается. Тут же распорядился снабдить всем необходимым воинов этого подразделения – брёвнами для блиндажей, инструментом, продуктами питания, а также боеприпасами», - пишет Кадыров.

Ранее Кадыров показал видео со своими сыновьями на передовой, где они участвуют в боевых действиях на линии соприкосновения с украинскими националистическими формированиями.

Также ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился сокровенным. Политик рассказал, что много лет назад в его семье умер первенец, это была девочка. Об это он написал в своем Telegram-канале в контексте рассказа о своей жизни с супругой Медни, награжденной накануне высшей наградой «Мать-героиня».