Эксперт назвал валюту, которую стоит купить до Нового года

Эксперт не советует держать сбережения в долларах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До Нового года россиянам, которые хотят сохранить и приумножить свои сбережения, стоит купить юани в виде облигаций. Такой совет дал финансовый аналитик Михаил Васильев.

«Мы предпочитаем валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными относительно доллара и наиболее перспективная из них — китайский юань», - сказал Васильев в интервью агентству «Прайм», назвав покупку долларов и евро в наличном и безналичном варианте не лучшим вариантом финансовых вложений из-за санкционных рисков и высокой инфляции в США и Европе.

Облигации в юанях являются одними из немногих на рынке, которые приносят положительную реальную доходность, заявил эксперт. Также Васильев назвал хорошей возможностью сохранить сбережения облигации крупных российских компаний, которые на Московской бирже торгуются в юанях.

Напомним, участники саммита АТЭС в Бангкоке предрекли мировой экономике сильнейшие потрясения. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал три условия для преодоления глобального экономического кризиса.

Что важно знать о главном символе 2023 года — Черном Водяном Кролике (Коте), читайте здесь на KP.RU.