В США растет количество противников чрезмерной помощи Украине. Фото: REUTERS

Среди членов Республиканской партии Соединенных Штатов растет количество противников военной помощи Украине. Об этом заявил Майкл Аллен, бывший специальным помощником экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

По словам Аллена, в марте только шесть процентов республиканцев считали помощь США Украине чрезмерной, тогда как сейчас уже 48 процентов представителей этой партии считают, что Америка непомерно много делает для Киева.

«Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», - написал Майкл Аллен в статье для издания Politico.

Тем временем экс-премьер Японии Мори обвинил Зеленского в страданиях украинцев и упрекнул новостные агентства в однобоком освещении конфликта.

Ранее депутат Европарламента Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе. Украинский лидер сыграл на заблуждениях западного мира, уговорив его поставить Киеву вооружения, заявил евродепутат.

Также сообщалось, что обозреватель и аналитик из США Эндрю Корибко публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать Третью мировую войну.