Что произошло в ночь на 20 ноября

Глава Пентагона Остин высоко оценил российские вооружения и армию. Фото: REUTERS

Россия обладает вооружениями, производящие впечатление, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», – заявил глава Пентагона во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими военнопленными. Зампострпреда РФ при ООН Полянский призвал привлечь Украину к ответственности за ее военные преступления.

ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС. Среди персонала никто не пострадал.

Белый дом опубликовал официальное фото со свадьбы внучки Байдена Наоми. На торжество не пустили журналистов даже из президентского пула.

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Польский политолог допустил, что США могут заставить Варшаву вторгнуться на Украину и назвал условие, при котором это может произойти.

Американский полковник заявил о потере ВСУ более ста тысяч убитыми и назвал ошибкой мнение американских властей о якобы «победе Украины» в конфликте.

Финансовый аналитик Васильев посоветовал до конца 2022 года приобрести юани в облигациях.

Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Количество подписчиков экс-президента начало резко расти.

В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента. На пост претендуют шесть кандидатов.

В США растет число противников военной помощи Киеву. Против поддержки Украины голосуют 48 процентов республиканцев.

В Болгарии прекратили кормить украинских беженцев.