Американский колумнист назвал единственное условие для переговоров Украины с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную помощь. Такое мнение высказал ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

В ходе беседы с бывшим инспектором Организации Объединенных Наций (ООН) по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скоттом Риттером журналист заявил, что Вашингтон всегда присутствует при обсуждениях отношений России и Украины.

«Если есть какие-то переговоры, каналы, если кто-то со стороны России и Украины тайно проводит встречу в отеле в Женеве, то там есть кто-то и из Госдепартамента», - сказал он, но что экс-инспектор ООН заявил, что «в этом нет никаких сомнений».

Наполитано назвал единственным условием для готовности Украины к переговорам с России, когда украинский президент «придет к здравому смыслу», а «американский лидер Джо Байден позвонит и скажет: "Все". Скажет: "Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться».