Россиян предупредили о мошенничестве с заменой счетчиков воды Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин заявил об участившихся в России случаях мошенничества с заменой работающих счетчиков воды.

Специалист предупредил, что сегодня мошенничество с заменой исправных счетчиков воды стало наблюдать чаще, и теперь организация регистрирует «вал обращений» от граждан, которые столкнулись с подобного рода обманом. Злоумышленники приходят для проверки счетчика, вместо чего делают его неработающим, например, намагничивая, а позже человеку приходится платить не только за проверку, но и за замену счетчика.

«В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5000 рублей за замену каждого счетчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной», - заявил юрист в беседе с радио Sputnik..

Крохин посоветовал прежде всего обратиться в управляющую компанию для того, чтобы организация подтвердила факт проверки счетчиков, а также право проводить данную процедуру. Специалист заявил, что без этого следует отказаться от данной услуги.