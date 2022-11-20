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НовостиПолитика20 ноября 2022 5:10

В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки»

Посол Индонезии заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит G20

В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит G20

Фото: REUTERS

Джакарта уважает принятое президентом России Владимиром Путиным решение не отправляться на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Такое заявление сделал посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», - приводит РИА Новости слова дипломата, который также добавил, что в целом саммит прошел успешно.

По его словам, несмотря на все сложности, которые предшествовали проведению саммита, были «достигнуты поставленные цели».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» состоялся 15-16 ноября 2022 года на Бали. Россию на саммите представляли министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава Минфина РФ Антон Силуанов.