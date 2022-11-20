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НовостиПолитика20 ноября 2022 5:33

В Сербии заявили, что помнят бомбардировки НАТО и поддерживают Россию

FT: журналистка Гойгич заявила, что сербы не забыли бомбардировки НАТО и поддерживают Россию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Сербии заявили, что помнят бомбардировки НАТО и поддерживают Россию

В Сербии заявили, что помнят бомбардировки НАТО и поддерживают Россию

Фото: pixabay.com

Журналистка Любица Гойгич в интервью Financial Times (FT) заявила, что большинство сербов выступают против антироссийских санкционных ограничений Запада, поскольку в 90-е годы сами жили в условиях ограничительных мер.

По ее словам, что 80% населения страны не одобряют станционные ограничения в отношении России. Как заявила журналист, сербы помнят о бомбардировках Белграда, когда российская сторона поддержала страну, выступив против действий Североатлантического альянса.

«В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей - только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой», - заявила журналист.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о нежелании страны вступать в Североатлантический альянс, указав на погибших в 1999 году детей.