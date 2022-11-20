В США Зеленского обвинили в манипуляциях над Вашингтоном Фото: REUTERS

Обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Вашингтоном. Об этом журналист написал в статье для Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что украинский лидер заставляет Вашингтон принимать решения, которые противоречат интересам Соединенных Штатов. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский ... заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», - пишет журналист.

Как заявляет автор публикации, администрация американского президента находит баланс между военной помощью Киеву и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт» между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, в статье напоминают о ситуации с генералом Вооруженных сил (ВС) США Марком Милли, допустившего возможность переговоров России и Украины, когда в ответ Вашингтон заявил, что предпочитают не давить на Киев в данном вопросе.

Игнатиус также призвал президента США Джо Байдена защищать Соединенные Штаты, а также не допустить «сползания к ядерному конфликту».