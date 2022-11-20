Президент Токаев призвал проводить многовекторную политику в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев после голосования на проходящих в воскресенье, 20 ноября, выборах главы государства, заявил, что его страна с учетом своего геополитического положения должна проводить многовекторную политику.

«С учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 млрд долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», - заявил действующий глава государства.

В предвыборной платформе Токаева главной целью названо построение справедливого государства, а также говорится о том, что будет продолжен внешнеполитический курс, который будет нацелен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, защиту национальных интересов, а также обеспечение международного мира и безопасности.