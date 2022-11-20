В России оценили решение ЮНЕСКО защищать украинский борщ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признание украинского борща нематериальным наследием ЮНЕСКО, а также заявление о его защите не делают честь данной организации. Такое мнение высказал ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, отметив, что таким образом организация занимается глупостями.

«Признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают чести этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями», - заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Орджоникидзе отметил, что в России отдают должное вкусовым качествам борща, который уважают и любят. Тем не менее, как он отметил, помимо украинского существуют московский, а также белорусский и польский разновидности борща, подчеркнув, что суп готовят также в виде космического питания.

По словам дипломата, включение борща в список ЮНЕСКО стало «анекдотичной историей». Он добавил, что в погоне за антироссийской повесткой западные страны и Киев «используют все без исключения программы и механизмы» учреждения.

Напомним, в июле этого года ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом нематериального культурного наследия, указав на то, что таковым признали не само блюдо, а способ приготовления.