Си Цзиньпин назвал Байдену главную красную линию в отношениях Китая и США Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на Бали в рамках саммита «Большой двадцатки» заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос стал главной красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Си Цзиньпин «четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и главной красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях». Отмечается, что китайский лидер объяснил историю тайваньского вопроса, а также позицию Пекина.

Си Цзиньпин также заявил, что соблюдение норм международных отношений, а также трех совместных китайско-американских коммюнике стало важнейшей защитой отношений двух стран.

Напомним, ранее американский лидер заверил, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Пекином, а позже он заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, однако не доводя это соперничество до прямого конфликта.