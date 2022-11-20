Российско-германский форум «Петербургский диалог» собираются распустить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российско-германский форум общественности «Петербургский диалог», который был создан в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и действующего в то время канцлера ФРГ Герхарда Шредера, будет распущен. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

Как заявляет издание общее собрание членов «Петербургского диалога» будет внеурочно созвано в первом квартале следующего года для того, чтобы принять решение об окончательном роспуске. В статье уточняется, что само решение о роспуске приняли на заседании, которое состоялось в минувшую пятницу, 18 ноября, а вынести на рассмотрение его должны во вторник, 22 ноября.

В мае этого года свыше 20 немецких интеллектуалов, а также деятелей культуры направили в адрес властей ФРГ открытое письмо, требуя воздержаться от разжигания межнациональной розни в отношении России, а также принять все возможные меры для того, чтобы пресечь инциденты русофобского характера. Подписи поставили свыше двух десятков деятелей культуры Германии.