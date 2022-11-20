Воздушная тревога звучит на всей территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога звучит утром в воскресенье, 20 ноября, во всех украинских областях, в том числе в столице – Киеве, что следует из данных официального ресурса по оповещению.

Первые сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области, после воздушную тревогу объявили в остальных областях Украины. Украинское интернет-издание «Страна.ua» заявляет, что причиной мог стать взлет истребителя МиГ-31К в Белоруссии, поскольку он оборудован сверхзвуковыми ракетами.

Напомним, на этой неделе несколько раз воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Так, в минувший четверг, 17 ноября, воздушная тревога прозвучала во всех украинских областях. Как писал сайт KP.RU, первые сирены звучали в восточных и южных областях стран, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей страны. Позже поступили заявления о взрывах на объектах инфраструктуры в Одессе и Днепропетровске.