Немцы обрадовались фатальной ошибке ФРГ с поставленным Украине оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Bild положительно прокомментировали сообщение о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые были направлены Украине.

Ранее журнал Spiegel заявили о нехватки запчастей у большинства из 14 поставленных Киеву самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, в результате чего они не могут стрелять, а шесть гаубиц уже отправили в Литву на ремонт, однако запчастей не оказалось и там.

Некоторые читатели назвали такую ситуацию знаком для окончания боевых действий.

«Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей», - написал один из читателей

«Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни», - добавил другой.

Другой назвал это «фатальной, но такой необходимой ошибкой. «Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны», - написал он, отметив необходимость заключения мира.

«Наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине», - написал еще один из комментаторов.