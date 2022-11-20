Названо место России в мировом рейтинге годовой инфляции Фото: REUTERS

Годовая инфляция в сентябре 2022 года стала наиболее высокой в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Россия заняла в данном рейтинге 45-ю строчку с показателем 13,7%.

Как передает РИА Новости, согласно данным национальных статистических служб 193 государств, в финальной выборке оказались 155 стран, которые к середине ноября данные за сентябрь 2022 года.

Самая высокая инфляция в мире отмечена в Зимбабве, где данный показатель составил 280,4%. Отмечается, что инфляция начала ускоряться с конца зимы этого года, а уже к сентябрю этот показатель разогнался в 4,6 раза. Вторым в регион и четвертым в общем рейтинге стал Судан с инфляцией в 107%, а Гана замыкает тройку в регионе с показателем 37,2%.

В Южной Америке лидером стала Венесуэла, где инфляция оценена в 157,4%. При этом с конца прошлого года инфляция в стране замедлилась в 4,4 раза. В Северной Америке лидером стала Куба с инфляцией в 37,24%.

В Европе наиболее высокую инфляцию отметили в Молдавии, где этот показатель составил 34%. Второй стала строчку заняла Украина с 24,6%, а Литва замыкает тройку с 24,1%.