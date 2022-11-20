В России 20 ноября 2022 года выявлено 5 217 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 20 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 59 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 4 443 человека, что на 32,9% меньше по сравнению с минувшей субботой, 19 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа госпитализирован 641 человек, что на 39,7% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 20 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 536 229. Жертвами COVID-19 стало 391 454 человека, а выздоровело 20 943 924 пациента.

Кроме того, сообщается, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на воскресенье, 20 ноября 2022 года, зафиксировано 636 921 093 случая заболевания коронавирусом, а прирост за сутки составил 234 433 случая.