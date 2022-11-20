В Совфеде назвали условия уничтожения США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты будут уничтожены представителями нового поколения агрессивно политкорректных граждан. Такое мнение высказал член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Парламентарий вспомнил гер раба в романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», полностью починившегося хозяину, забывшего свое прошлое, а также отказавшегося от своих национальных обычаев и ценностей. По его словам, американские граждане США становятся именно такими манкуртами.

«Ненависть к основам Америки - вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов», - написал сенатор в своем Telegram-канале

Пушков считает, что сейчас стоит забыть Соединенные Штаты XX века, поскольку это уже другая страна. По его словам, США превращаются в обреченный новый Вавилон, где строят американские манкурты.