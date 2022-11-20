Россиянам рассказали о выплатах и льготах почетным донорам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обладатели звания «Почетный донор России» в текущем году получат от государства 16 тысяч рублей. Об этом сообщил старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г. В. Плеханова Дарья Стюрина.

Среди прочего категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением заработной платы, а также бесплатное питание в день сдачи крови. При этом «Почетные доноры России» имеют право на получение оплачиваемый отпуск в любое удобное время, а также льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Кроме того, эта категория граждан имеет право на внеочередное оказание медицинской помощи и ежегодные выплаты.

Специалист также уточнила, что региональные почетные доноры получают льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона № 125. Так, почетные доноры Москвы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также имеют право на получение скидки на оплату ЖКХ и лекарств.

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», - уточнила она в беседе с агентством «Прайм».