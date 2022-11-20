Рамзан Кадыров назвал главного врага человечества, показав жуткое видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал главного врага человечества опубликовав видео обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», - заявил глава Чечни, сообщив, что видео обстрела атомной электростанции ему прислал командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев.

После публикации жуткого видео, Кадыров добавил, что «главный враг человечества» в лице Зеленского, пользуется безмерной поддержкой ослепшей Европы, игнорирующей настоящий ядерный террор украинских боевиков.

Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал о том, что украинская армия перебрасывает войска к Запорожской области. По его слова, украинские войска передислоцирует живую силу, вертолеты, бронетехнику, артиллерию, гаубицы, противотанковые пушки. Незадолго до этого он заявил, что украинские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления в регионе до конца этого года.