В Японии из-за скандалов третий министр уйдет в отставку за последние 30 дней Фото: REUTERS

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада в воскресенье, 20 ноября, принял решение подать прошение об отставке премьер-министру страны Фумио Кисиде на фоне многочленных скандалов, в которые оказался вовлечен глава ведомства. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Kyodo.

Таким образом министр по административным делам и коммуникациям Японии будет третьим чиновником в Японии, лишившимся министерского портфеля за последние 30 дней.

Ранее в еженедельнике «Сюкан бунсюн» появилось сообщение, что группа сторонников Тэрады оплатила его расходы на 1 млн иен (примерно 7 тысяч долларов), связанные с парламентскими выборами прошлого года. При этом сам министр указал в отчете, что оплатил их из собственных средств. В издании такие действия назвали нарушением избирательного законодательства, а также отметили общие нарушения ведения финансовой отчетности. Так сообщается, что три в документах политика главным бухгалтером был умерший человек, а также сообщается о незаконных денежных выплатах некоторым депутатам законодательных собраний.

В конце октября этого года один из ключевых членов правительства, министр по восстановлению экономики страны Дайсиро Ямагива ушел в отставку после разоблачения его контактов с «Церковью объединения», которую обвиняют в многочисленных мошенничествах и вымогательстве, а 11 ноября в отставку на фоне скандала ушел министр юстиции Ясухиро Ханаси, публично заявивший, что его работа сводится к простому утверждению смертных приговоров.