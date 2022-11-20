Синоптик Шувалов предупредил, что Москву засыплет снегом 22 ноября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 22 ноября 2022 года Москву и Московскую область засыплет снегом. Столицу накроет циклон, который принесет с собой сильные осадки.

Снег пойдет к вечеру 21 ноября, к тому моменту в центральной части России несильно похолодает. Снег будет периодические перебиваться ледяными дождями, так что автомобилистов ждет неприятный сюрприз.

-Это явление также можно назвать замерзающими и переохлажденными дождями. Они уже выпали в некоторых регионах — Белгороде, Курске, — отметил синоптик в беседе с телеканалом «360».

21 ноября такая же погода будет в Орде, а на следующий день в Туле и Москве.

- С утра пойдет снег, по прогнозам 22 ноября в Москве и Московской области выпадет до 10-12 мм осадков, что довольно много, - заключил синоптик.

22 ноября станет самым ненастным в Москве и области.

Осадки сохранятся в среду, но станут менее обильные. А вот сильных морозов в последней декаде ноября не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-4 градусов.

А вот в Казани и Нижнем Новгороде могут ударить морозы до -20…-22 градусов.

- Самый сложный день у нас во вторник. Потому что с юга подходит фронтальная зона, которая для Тульской, Калужской, Рязанской областей и юга Подмосковья обернётся переохлаждёнными дождями. А это значит мгновенное обледенение дорожного покрытия, деревьев, проводов и т. д., — рассказал RT Шувалов

Жителей региона призвали в этот день быть внимательнее. А автомобилистам напомнили, что на скользкой дороге длина тормозного пути увеличивается и при скорости в 100 километров в час доходит до 200 метров, сообщает Москва 24.