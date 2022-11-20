Президент Сербии сообщил о предстоящих переговорах Белграда и Приштины Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что встретится в Брюсселе в понедельник, 21 ноября, с лидером непризнанного Косова Альбином Курти по приглашению Европейского союза.

«Сейчас нам известно, что завтра в 8 [утра] мы должны приступить к переговорам», - заявил сербский лидер в воскресенье, 20 ноября, в интервью телеканалу Prva, отметив, что в связи с этим готов отправиться в Брюссель как рано утром в понедельник, так и вечером в воскресенье.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в начале неделе, 14 ноября, по итогам заседания Совета Евросоюза сказал о том, что представители Белграда и Приштины начнут переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве ЕС, назвав 29 ноября сроком, до которого обязательно необходимо достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.

Напомним, 5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти Косова, после того, как Приштина приняла решение оштрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские.