Психолог назвал самые опасные фразы, которыми родители разрушают детскую психику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов называл самые опасные фразы, которые могут использовать родители по отношению к детям. Они буквально разрушают детскую психику.

Фраза «можно было бы и лучше». Ее часто говорят родители, требующие от детей слишком многого, те, кто строят «наполеоновские планы». Но при этом все старания ребенка обесцениваются.

- Вместо этого нужно поддерживать и хвалить ребенка за все успехи. Это будет мотивировать его делать «еще лучше», – констатирует психолог в беседе с «Газета.Ru».

Вторая фраза, травмирующая детей, – «у нас нет денег». Получив такой ответ, ребенок может начать испытывать чувство вины, ведь он будем, что у родителей проблемы из-за его просьб. Лучше завуалировать отказ, сказать, что в этом месяце бюджет на покупки исчерпан или есть другие, более важные траты.

«У нас нет времени» - это тоже вредная фраза. Лучше заменить ее другой фразой, например, «давай сделаем на следующих выходных или чуть позже». Если ребенок зовет вас поиграть, а вы раздраженно говорите: «нет времени», он может усомниться в своей значимости для вас.

«Хватит уже» - эта фраза произносится в раздражении, когда ребенок делает что-то, что не нравится родителям. Не стоит прерывать его, лучше переключит детское внимание на другое дело.

Если уж решено запретить действие, то нужно объяснить почему, чтобы запрет не выглядел непонятным.

Тот же смысл носит фраза «давай быстрее», когда ребенок делает какой-то выбор. Задача родителя помочь ему определиться, например, какую игрушку купить.

- Если же ребенок долго одевается, стоит не ругаться, а показать, как делать это быстрее. Будьте для него поддержкой и учителем, – советует эксперт.

Фразу «какой же ты…» – неряшливый, неуклюжий и все остальное в негативном контексте – нужно полностью забыть. Это сигнал для ребенка, что его не принимают и не любят таким, какой он есть.

Родительская задача помочь исправить недостатки, а не гнобить и унижать ребенка. И нужно помнить, если повторять упреки постоянно, это может негативно отразиться на ребенке в будущем.

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