Пять человек погибли и 18 пострадали при стрельбе в гей-клубе в Колорадо Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 20 ноября, в гей-клубе Q в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо открыли стрельбу. Жертвами инцидента стали по меньшей мере пять человек, а еще 18 пострадали.

Как заявила телеканалу CNN лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро, подозреваемый в стрельбе был ранен. На данный момент ему оказывается медицинская помощь в больнице, где он находится под охраной. Правоохранительные органы отказались говорить о возможных причинах произошедшего.

«Мы будем здесь еще много, много часов», - сказала она.

Капитан пожарной охраны Колорадо-Спрингс Майк Смэлдино заявил, что на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи, отметив, что это произошло после нескольких звонков в службу 911.

Напомним, в конце марта этого года два человека погибли и два человека пострадали во время стрельбы у торгового центра в городе Колорадо-Спрингс в США. Инцидент произошел около 22:40 по местному времени.