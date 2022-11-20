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НовостиЗдоровье20 ноября 2022 10:59

Нейрофизиолог рассказал, как сохранить хорошую память до старости

Нейрофизиолог назвал физическую активность единственным способом сохранить твердую память до старости
Елена АКИМОВА
Нейрофизиолог рассказал, как сохранить хорошую память до старости

Нейрофизиолог рассказал, как сохранить хорошую память до старости

Фото: Shutterstock

Врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Новоселов дал советы, как сохранить память. Расстройством этой функции страдают не только пожилые люди, но и население среднего возраста.

Самым первым способом, который будет поддерживать память на нужном уровне – это физическая активность. Она же отвечает за все когнитивные функции мозга и является профилактикой депрессивных состояний, которые характерны для современного мира.

Делать ставку в профилактике на лекарственные препараты не стоит – таких лекарств не существует. Когда нарушения появляются, то начинается лечение, а до этого момента стоит уделять больше внимания профилактике.

- Спектр лекарственных препаратов очень ограничен во всем мире. Для людей среднего и молодого возраста эти препараты не используются для профилактики. Мир старее, проблема деменция становится очень значимой, - говорит врач ФАН.

В России каждый 17-й житель страны старше 75 лет, и подобная статистика в большинстве стран мира. Поэтому фармкомпании вливают миллионы долларов, чтобы найти лекарство для остановки нарушений памяти, но пока безуспешно.

- Единственным вариантом остается именно профилактика и здоровый образ жизни, - заключил врач.

Черника, шпинат и рыба могут снизить риск развития болезни Альцгеймера, заявила заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина.

- Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, 3–5 орешков. Оливковое масло также полезно, - сказала врач "Известиям".

Кстати, прослушивание грустной музыки в моменты, когда человек в печали, куда полезнее, чем бодрой. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог и популяризатор доказательной психологии Павел Зыгмантович.

Тем временем, эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» (NeuroNet), генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев рассказал в беседе с RT, как запоминать большие объемы информации.