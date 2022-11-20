Нейрофизиолог рассказал, как сохранить хорошую память до старости Фото: Shutterstock

Врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Новоселов дал советы, как сохранить память. Расстройством этой функции страдают не только пожилые люди, но и население среднего возраста.

Самым первым способом, который будет поддерживать память на нужном уровне – это физическая активность. Она же отвечает за все когнитивные функции мозга и является профилактикой депрессивных состояний, которые характерны для современного мира.

Делать ставку в профилактике на лекарственные препараты не стоит – таких лекарств не существует. Когда нарушения появляются, то начинается лечение, а до этого момента стоит уделять больше внимания профилактике.

- Спектр лекарственных препаратов очень ограничен во всем мире. Для людей среднего и молодого возраста эти препараты не используются для профилактики. Мир старее, проблема деменция становится очень значимой, - говорит врач ФАН.

В России каждый 17-й житель страны старше 75 лет, и подобная статистика в большинстве стран мира. Поэтому фармкомпании вливают миллионы долларов, чтобы найти лекарство для остановки нарушений памяти, но пока безуспешно.

- Единственным вариантом остается именно профилактика и здоровый образ жизни, - заключил врач.

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- Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, 3–5 орешков. Оливковое масло также полезно, - сказала врач "Известиям".

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