Видео провальной атаки украинских войск на сватовском направлении появилось в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео нового провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении опубликовал в воскресенье, 20 ноября, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На выложенных в Сети кадрах, которые были сняты с беспилотника, можно увидеть, как российская артиллерия накрывает огнем группу наступающих на бронетехнике украинских войск.

«Накануне, бойцы группировки «Отважных» уничтожили очередную бронегруппу [киевских] боевиков, предпринявших попытку прорыва сватово-кременного оборонительного рубежа. Огнем артиллерии противник был разбит», - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня, 20 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав главным врагом человечества президента Украины Владимира Зеленского.