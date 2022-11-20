Как улучшить свой кредитный рейтинг, ответил эксперт

Эксперт Грибков посоветовал не оформлять микрокредиты, чтобы не портить кредитный рейтинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт Алексей Грибков рассказал, как улучшить свой кредитный рейтинг. Если банки часто отказывают в кредите, то стоит узнать свой рейтинг. Чем выше показатель, тем больше шансов получить одобрение.

Многие банки в своих приложениях дают возможность проверить рейтинг, а еще его можно узнать на Госуслугах.

Способы повышения – своевременно оплачивать кредиты, не допускать просрочек, а кредитные карты лучше закрывать в беспроцентный период.

Если же нет ни одного кредита, а нужна положительная история, то оформите рассрочку на товар в магазине и оперативно погасите ее. А вот за микрокредитами лучше не обращаться.

-Если кредит целевой, например машина, то банки выдают деньги охотнее, так как есть залог. А вот при нецелевом кредите проверка будет тщательнее, риски банка выше. Поэтому при целевом кредите обычно ниже ставка — он выгоднее для заемщика, у которого есть чёткая цель кредитования, — заключил эксперт в беседе с Rt.

Заемщику, который по каким-либо причинам не может вовремя погасить кредит, не стоит скрываться от банка, поскольку разрешить данную ситуацию можно в течение 90 дней с начала просрочки, пишет "Москва 24".

Условно, кредиты можно условно разделить на хорошие и плохие. Одни позволяют заработать, другие же – загоняют в долговую яму. Благодаря хорошему кредиту можно заработать сумму, которая превысит выплаченные проценты. А вот потребительские кредиты, займы и микрозаймы экономисты относят к категории плохих, сообщает ФАН.

По итогам лета россияне стали активнее оформлять кредитные карты. Спрос на них вырос на 26%, передает "360".