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НовостиЭкономика20 ноября 2022 11:16

Как улучшить свой кредитный рейтинг, ответил эксперт

Эксперт Грибков посоветовал не оформлять микрокредиты, чтобы не портить кредитный рейтинг
Елена АКИМОВА
Эксперт Грибков посоветовал не оформлять микрокредиты, чтобы не портить кредитный рейтинг

Эксперт Грибков посоветовал не оформлять микрокредиты, чтобы не портить кредитный рейтинг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт Алексей Грибков рассказал, как улучшить свой кредитный рейтинг. Если банки часто отказывают в кредите, то стоит узнать свой рейтинг. Чем выше показатель, тем больше шансов получить одобрение.

Многие банки в своих приложениях дают возможность проверить рейтинг, а еще его можно узнать на Госуслугах.

Способы повышения – своевременно оплачивать кредиты, не допускать просрочек, а кредитные карты лучше закрывать в беспроцентный период.

Если же нет ни одного кредита, а нужна положительная история, то оформите рассрочку на товар в магазине и оперативно погасите ее. А вот за микрокредитами лучше не обращаться.

-Если кредит целевой, например машина, то банки выдают деньги охотнее, так как есть залог. А вот при нецелевом кредите проверка будет тщательнее, риски банка выше. Поэтому при целевом кредите обычно ниже ставка — он выгоднее для заемщика, у которого есть чёткая цель кредитования, — заключил эксперт в беседе с Rt.

Заемщику, который по каким-либо причинам не может вовремя погасить кредит, не стоит скрываться от банка, поскольку разрешить данную ситуацию можно в течение 90 дней с начала просрочки, пишет "Москва 24".

Условно, кредиты можно условно разделить на хорошие и плохие. Одни позволяют заработать, другие же – загоняют в долговую яму. Благодаря хорошему кредиту можно заработать сумму, которая превысит выплаченные проценты. А вот потребительские кредиты, займы и микрозаймы экономисты относят к категории плохих, сообщает ФАН.

По итогам лета россияне стали активнее оформлять кредитные карты. Спрос на них вырос на 26%, передает "360".