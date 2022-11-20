Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 ноября 2022 11:41

В правительстве России дали жесткий ответ на резолюцию ООН о репарациях Украине

Силуанов оценил резолюцию ООН о репарации в пользу Украины как политическое заявление без реальных последствий
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Москва воспринимают резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) о репарации в пользу Киева как политическое заявление без реальных последствий. Такое заявление в воскресенье, 20 ноября, сделала министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», - заявил глава ведомства журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба украинской стороне, который был понесен «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Российская сторона выступила против этого документа, указав на то, что проект данной резолюции «не выдерживает юридической критики».