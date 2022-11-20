Медведев пообещал вернуть Киев в ответ на заявления Украины о намерении «вернуть Крым»

Медведев заявил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев является русским город, где всегда думали и говорили по-русски.

Политик назвал Киев «просто русским городом, в котором всегда думали и говорили по-русски. Медведев заявил, что время от времени «на заявления врага» необходимо отвечать «не только дипломатически или как-то иносказательно».

«Отвечаю. Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», - заявил зампред главы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, отметив, что Киев собирается вести военную кампанию по возвращению полуострова.