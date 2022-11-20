Жители взорвавшегося дома на Сахалине рассказали о первых минутах после обрушения Фото: кадр с видео

Жители взорвавшегося дома в поселке Тымовское на Сахалине рассказали, о первых минутах после трагедии.

Татьяна Агасанова живет в этой пятиэтажке много лет. Незадолго до взрыва, она вышла в магазин. Она успела отойти от дома на сотню метров, когда услышала оглушающий звук.

- Поворачиваюсь, из-под крыши стекают панели. У меня первая мысль была, что теракт. У меня даже, что это газ, в мыслях не было, — поделилась Агасанова «Известиям».

Она лично знает некоторых из тех, кто погиб во время трагедии. Это пенсионерка и супружеская пара.

Другой житель дома Максим Хоров тоже вышел из дома за час до происшествия. Обратил внимание, что сильно пахло газом и даже общался на эту тему с пенсионеркой, которая была внизу.

- Мы поговорили с бабушкой, которая находилась у подъезда, она сказала, что запаха не чувствует, — вспоминает мужчина.

А затем ему позвонила жена и сообщила, что дом частично разрушен.

Сейчас первый подъезд дома, разрушенный после детонации газового баллона, срочно демонтируют. Это нужно, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. После будет проведена экспертиза, которая даст ответ: безопасно ли жителям остальных подъездов возвращаться в свои квартиры, передает Пятый канал.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже. В результате трагедии погибли девять человек. Четверо из них — дети, сообщает Rt.