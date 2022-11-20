Британия в рамках нового пакета помощи передаст ВСУ зажигалки с бандеровским лозунгом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украины (ВСУ) зажигалки, на которых будет выгравировано приветствие «Слава Украине! Героям слава!». Об этом сказано в распространенном в воскресенье, 20 ноября, сообщении Министерстве обороны Соединенного Королевства.

Как отмечается в заявлении, в составе пакета помощи, который будет предоставлен украинским новобранцам, проходящим обучение на территории Великобритании, будет особый предмет, символизирующий поддержку Великобритании.

«Зажигалка - лучший друг солдата на протяжении многих поколений. На ней выгравирована надпись: "Слава Украине! Героям слава!"», - заявили в военном ведомстве Великобритании, уточнив, что надпись сделана на украинском языке, а сообщили, что на зажигалку нанесен тризуб - элемент герба Украины.

Ранее Лондон заявил, что к середине декабря текущего года поставит для украинской армии 25 тысяч комплектов зимней формы в рамках очередного пакета помощи, а также 12 тысяч спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды.