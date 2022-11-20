В РТС назвали средние цены на зарубежные новогодние туры Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, во сколько обойдется отдых на новогодние каникулы в самых популярных странах, где любят бывать россияне.

К концу 2022 года стоимость путевок снизилась, но упал и спрос. Те, кто хотят отправиться за границу, предпочитают останавливаться в пятизвездочных отелях. Средний чек на двоих – 140 тысяч рублей. Это туры в Египет, Турцию, ОАЭ.

- Но 140 тысяч – это средний чек. При размещении в «пятерке» диапазон цен варьируется от 170 до 350 тыс.рублей, - говорит Дмитрий Горин NEWS.ru.

Число прямых рейсов тоже увеличилось в последние месяцы. Это подтверждают сайты туроператоров ANEX Tour и Tez Tour. Сейчас доступно много зарубежных туров в ноябре и декабре в пределах 60-70 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, какие авиа- и ж/д направления по России выбирают на предстоящие новогодние праздники. Возглавляет список Москва. На столицу пришлось 25,2% от всех продаж авиабилетов по стране. Доля заказов в Санкт-Петербург составила 12,9%. На третьем месте оказался Сочи, пишет Rt.