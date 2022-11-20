Погранслужба Белоруссии: Вооруженный человек незаконно пересек границу со стороны Украины Фото: REUTERS

Неизвестный вооруженный человек незаконно пересек границу Белоруссии с украинской стороны. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) Республики.

В ведомстве также уточнили, что украинские военные продолжают осуществлять провокации.

- Инцидент произошел 19 ноября около 16.00 (совпадает с мск). Видеокамера в железнодорожном ппр Словечно (с украинской стороны - Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. ... он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии, - сказано в заявлении.

Выяснилось, что на белорусской территории мужчина делал фотографии и вел видеосъемку местности. Кроме того, украинский военнослужащий что-то искал или устанавливал в снегу.

Напомним, в октябре этого года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о провокациях Украины на границе с Беларусью. По его словам, Украина устроила заграждения на дорожных направлениях в сторону белорусской границы, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций.