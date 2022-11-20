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НовостиПолитика20 ноября 2022 13:24

Политолог раскрыл причины российской спецоперации

Политолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО спровоцировало спецоперацию России на Украине
София ГОНЧАРОВА
Политолог раскрыл причины российской спецоперации

Политолог раскрыл причины российской спецоперации

Фото: Александр КОЦ

Политолог Джон Миршаймер считает, что причиной проведения спецоперации сна Украине стали попытки Запада загнать Россию в угол, путем расширения НАТО. Своим мнением эксперт поделился с изданием The New Yorker .

При этом эксперт считает, что если и возлагать на кого-то ответственность за возникновение украинского кризиса, то на Соединенные Штаты.

- Путин правдив о своих мотивах. российский лидер исходит из соображений безопасности, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов, Путин - империалист, - отмечается в публикации.

Политолог также добавил, что Путин неоднократно заявлял о том, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин заявлял, что НАТО не ищет конфронтации с Россией. Он также отметил, что альянс "не представляет угрозы России".

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Также политик заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.