Британцы сравнили Зеленского с бомжом за его внешний вид во время встречи с Сунаком Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Telegraph выступили с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Причиной для этого послужили внешний вид и поведение политика во время встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком.

- Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице, - комментирует один из пользователей сайта газеты.

Также читатели издания обратили внимание на то, что "Зеленский вечно пытается воссоздать образ искреннего ангела". Тем временем, другие обратили внимание на манеры украинского лидера.

- Зеленского не учили манерам? Столько денег в него вкладывают и США, и Европа, а он не может нормально одеться. Пытается создать видимость, что находится в зоне боевых действий, - заключил еще один читатель The Telegraph.

А некоторые из них и вовсе сравнили политика с "бомжом".

- Кто-нибудь скажите ему, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж, - заявил другой пользователь сайта газеты.

Ранее сайт KP.RU писал, что читатели польского издания Interia высмеяли главу Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн в ходе визита в Киев вручил ему свою статуэтку "Оскар".