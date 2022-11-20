Spiegel: Бундесвер готовит план действий на случай войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бундесвер намерен провести полномасштабную "военную оборонительную и оперативную подготовку" на случай прямого столкновения с Россией. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.

Отмечается, что немецкий генерал считает, что Москва якобы представляет угрозу для Берлина. Именно поэтому он считает необходимым разработки плана действий на случай войны.

- Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и, возможно, это будет иметь огромные или даже разрушительные последствия, - предупреждает Цорн. При этом генерал не представил никаких доказательств "агрессивных планов" российской стороны.

Эксперт также полагает, что Берлину необходимо сделать свою армию более надежной и не рассчитывать на поддержку НАТО или Европейского союза.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции и ограничения, Россия остается "постоянной угрозой существования" для Соединенных Штатов и их союзников в Европе. Об этом заявлял глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс. По его словам, наша страна, в отношении которой действуют экономические санкции, "проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой".