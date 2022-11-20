Билл Гейтс заявил, что Запад стал меньше помогать африканским странам из-за поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки оружия Украине от европейских государств сильно повлияли на бюджеты этих стран. В результате это спровоцировало изменения в вопросе оказания помощи африканским странам, заявил Билл Гейтс во время визита в Кению.

- Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся, - сказал он. Слова Гейтса приводит CNN.

В частности, ситуация оказалась такова, что многие благотворительные фонды начали перенаправлять средства на Украину, забросив другие страны, отметил известный миллиардер.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров сообщал, что несколько стран Африки запросили у Москвы помощь с поставками удобрений и продовольствия.

А до этого помощник президента РФ Максим Орешкин предупреждал, что к концу 2022 года в мире начнется глобальный голод. По его мнению, причинами скорого голода станут рост цен на пшеницу в мире и безответственная монетарная политика США во время борьбы с ковидом.