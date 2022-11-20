Токаев побеждает на выборах президента в Казахстане Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. По итогам голосования политик набрал 82,45% голосов, свидетельствуют данные exit poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А".

Любопытно, что у Токаева было 5 соперников. Но никто из них не перепрыгнул планке в 2-3%.

Напомним, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы, которые еще в сентябре этого года инициировал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Известно, что на момент закрытия большинства участков в стране итоговая явка составила практически 70%.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию страны, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания. После этого он назначил внеочередные выборы президента Казахстана.