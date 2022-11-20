"Росэнергоатом" предоставит МАГАТЭ доступ для осмотра ЗАЭС после обстрелов, строго в рамках мандата Фото: Олег АДАМОВИЧ

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет предоставлен доступ для осмотра Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ, но строго в рамках мандата, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

- Доступ будет, но строго в рамках мандата. Они трактуют свой мандат как "без ограничений". Это не так. МАГАТЭ - организация, которая занимается ядерной безопасностью. На соответствующие объекты мы им, конечно, доступ предоставим, - объяснил он ТАСС.

Также он напомнил, что осмотр мест обстрелов на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ может быть небезопасным, поскольку украинские войска могут открыть огонь в любой момент.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.Он также отметил, что МАГАТЭ занимается оценкой ущерба, причиненный атомной станции в результате обстрелов в субботу и воскресенье.

До этого Гросси призвал не "играть с огнем" и "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.