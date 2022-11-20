Обозреватель Калдуэлл: У России есть суверенитет, в отличие от Украины Фото: Александр КОЦ

Американский обозреватель Кристофер Калдуэлл заявил, что Россия никогда не шла на поводу у западных стран. Именно поэтому ее стоит считать независимым государством, чего нельзя сказать про Украину. Об этом эксперт рассказал в интервью New Yorker.

- Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная, - поделился своим мнением журналист New Yorker Исаак Хотинер.

При этом эксперт Калдуэлл согласился с данным тезисом. Он добавил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, навязанным Штатами и Европой.

Ранее член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева заявляла, что Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета. По ее словам, все ключевые политические и экономические решения украинский президент Владимир Зеленский и члены его команды принимают исключительно по согласованию с США.

Что же касается России, то президент России Владимир Путин назвал главным результатом российской специальной военной операции на Украине укрепление суверенитета РФ. По его словам, наша страна ничего не потеряла с начала спецоперации.