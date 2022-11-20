Рэпер Канье Уэст опубликовал первый пост в Twitter после снятия блокировки с аккаунта Фото: REUTERS

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал свой первый пост в социальной сети Twitter после снятия блокировки с аккаунта.

- Тест, тест. Проверяю, не разблокирован ли мой Twitter, - написал исполнитель.

Напомним, его аккаунт был разблокирован вслед за бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, американцы проголосовали за восстановление аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Таковы результаты опроса, который провел новый владелец Twitter Илон Маск. Тем временем Трамп публично заявил о том, что даже в случае, если его аккаунт в Twitter будет разморожен и ему снова будет позволено публиковать посты, он не намерен возвращаться в эту социальную сеть.

К слову, что касается Уэста, то соцсеть восстановила его страницу в конце октября 2022 года.