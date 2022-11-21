GT: США лицемерят насчет желания избежать прямого столкновения с Россией

Китайский обозреватель назвал заявления США о нежелании прямой конфронтации с Москвой лицемерными. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты лицемерят, когда заявляют о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет китайское издание Global Times.

Обозреватель издания обращает внимание на то, что военно-морские силы НАТО провели в Атлантике и Средиземном море военные учения в ноябре на фоне заявлений о том, что Вашингтон не нацелен на конфронтацию с Москвой. GT отмечает, что это выглядит как намеренная эскалация.

«Правда заключается в том, что это еще больше нагнетает обстановку и усиливает неопределенность», - пишет автор публикации, добавив, что члены альянса участвуют в учениях из соображений политкорректности, а не из желания искренне продемонстрировать единство блока.

«Это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации», - резюмирует обозреватель GT.

Как сообщал сайт KP.RU, с 17 по 30 октября 2022 года НАТО проводило учения «Стойкий полдень». Это были учения по применению ядерного оружия, но без использования ядерных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что США разместили в Румынии дивизию, которая готова войти на территорию Украины.