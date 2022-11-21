Тело шестого погибшего нашли при разборе сгоревшего цветочного склада в Москве

На месте пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве найдено тело шестого погибшего. Фото: МЧС.

Число жертв пожара на складе цветов на Комсомольской площади в Москве увеличилось до шести, один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского ГУ МЧС России.

Напомним, пожар в старом здании, построенном еще в 1861 году, которое сейчас используется под складские помещения, начался в воскресенье 20 ноября около 15:00. Предположительно, очаг возгорания находился на первом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались семь человек. Через какое-то время в здании рухнули перекрытия между этажами, а площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

К тушению возгорания привлекали более сотни человек и 35 единиц пожарной спецтехники.

Пожар был полностью ликвидирован в 23.55. Сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем.

Как ранее писал сайт KP.RU, расположенный в здании на Комсомольской площади склад цветов уже горел три года назад. Во время того пожара никто не погиб.