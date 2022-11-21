СК: пожар на цветочном складе в Москве начался из-за неправильного хранения товаров

По факту пожара на цветочном складе в Москве, где погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на складе цветов на Комсомольской площади в Москве. Об этом в понедельник 21 ноября этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предположительно, пожар начался из-за того, что товары на складе хранились ненадлежащим образом, а правила безопасности было нарушено, уточнили в Следственном комитете.

Напомним, пожар в старом здании, построенном еще в 1861 году, которое сейчас используется под складские помещения, начался в воскресенье 20 ноября около 15:00. Предположительно, очаг возгорания находился на первом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались семь человек. Через какое-то время в здании рухнули перекрытия между этажами, а площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

К тушению возгорания привлекали более сотни человек и 35 единиц пожарной спецтехники.

На месте были обнаружены тела шести погибших. Следственный комитет сообщает, что их личности пока не установлены.