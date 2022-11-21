NYT подтвердила подлинность видео с места расстрела российских пленных

NYT пишет, что видео расстрела украинскими националистами российских военнопленных является подлинным. Фото: REUTERS

Видеозапись с места расстрела украинскими националистами российских военнопленных является подлинной, утверждает издание New York Times.

Авторы публикации путем сравнения видеокадров со спутниковыми снимками пришли к выводу, что запись была сделана в населенном пункте Макеевка.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар в беседе с корреспондентом издания подчеркнул, что украинские националисты расстреляли безоружных лежащих на земле российских военных, которые после сдачи в плен считаются нонкомбатантами.

Эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич рассказала NYT, что для проведения расследования нужно посетить место расстрела, собрать гильзы, сделать патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы и установить, какие действия предпринимали украинские военные после расстрела российских солдат. Вукушич призвала украинские власти провести расследование и открыто поделиться его результатами.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 ноября заявил, что украинские военные, устроившие расправу над российскими военнопленными, должны понести наказание в виде «чистой кары».

Позднее в ЛНР сообщили, что российских пленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.