Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 ноября 2022 3:39

Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Глава Евродипломатии призвал задействовать потенциал поставок сырья и энергоресурсов из Средней Азии
Мария ПАВЛОВА
Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Центральную Азию в обход России.

Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Центральную Азию в обход России.

Фото: REUTERS

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России. Об этом Боррель написал в своем блоге в воскресенье 20 ноября, после возвращения в Брюссель из поездки по центральноазиатскому региону.

Еврочиновник отметил, что многие страны региона видят в ЕС подходящего партнера, а лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ.

«Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», - написал Жозеп Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз в рамках реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности более зависим от поставок из Китая, чем от энергоносителей из России.