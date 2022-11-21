Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Центральную Азию в обход России. Фото: REUTERS

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости строительства транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России. Об этом Боррель написал в своем блоге в воскресенье 20 ноября, после возвращения в Брюссель из поездки по центральноазиатскому региону.

Еврочиновник отметил, что многие страны региона видят в ЕС подходящего партнера, а лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ.

«Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», - написал Жозеп Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз в рамках реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности более зависим от поставок из Китая, чем от энергоносителей из России.