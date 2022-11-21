Число погибших на пожаре цветочного склада в Москве возросло до семи

Число погибших на пожаре цветочного склада в Москве увеличилось до семи человек. Фото: МЧС России.

До семи возросло число погибших на пожаре в складском помещении на Комсомольской площади в Москве, который произошел в воскресенье 20 ноября. Об этом в понедельник 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Подтверждена гибель семи человек", - цитирует агентство источник в экстренных службах.

Напомним, пожар в старом здании, построенном еще в 1861 году, которое сейчас используется под складские помещения, начался в воскресенье 20 ноября около 15:00. Предположительно, очаг возгорания находился на первом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались семь человек. Через какое-то время в здании рухнули перекрытия между этажами, а площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

К тушению возгорания привлекали более сотни человек и 35 единиц пожарной спецтехники.

На месте были обнаружены тела шести погибших. Следственный комитет сообщает, что их личности пока не установлены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предположительно, пожар на складе начался из-за неправильного хранения товаров.